Суспільство

На Харківщині загинув військовий фотограф Арсен Федосенко
11 Червня 2024 13:31
загиблі, Харківщина
Арсен Федосенко / Facebook

Внаслідок важкого поранення від влучання КАБу на Харківщині  загинув військовий фотограф Арсен Федосенко.

Про це написав журналіст та політолог Тарас Березовець у Фейсбуці.

«Ми познайомилися з Арсеном перший раз у вересні 2022 року під Купʼянськом. Тоді він тільки починав службу у нашій бригаді. Комбат представив його як людину, хто буде займатися створенням фотоепопеї звільнення Харківщини. Фоторепортажі Арсена про війну зʼявлялися на стрічках інформаційних агенцій протягом двох років і вже після того, коли він перейшов на службу до Генерального штабу», – написав він.

Березовець додав, що запамʼятав Арсена постійно націленим на роботу, усміхненим і задоволеним навіть тоді, коли він валився з ніг від втоми.

«Сьогодні мені написало багато наших побратимів по 518 батальйону. Вічна памʼять герою і шана від воїнів», – наголосив він.


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