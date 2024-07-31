Кримінал

На Харківщині зафіксували біля 40 підпалів авто військових, – Синєгубов
31 Липня 2024 19:15
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поліція
Спалене авто / Фото: Поліція Харківської області

У Харкові та області зафіксовано близько 40 випадків підпалів авто військових. Поліція встановила особи всіх паліїв.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що палії  через Telegram-канали отримували повідомлення від спецслужб РФ. Ворог пропонував за винагороду здійснити підпал того чи іншого об’єкта. За це обіцяли від 20 до 40 тис. грн. 

“Звертаюсь до батьків із проханням приділяти більше уваги дітям під час їхнього перебування в соцмережах, щоб вони не ставали заручниками подібних злочинів та ворожої пропаганди”, – наголосив Синєгубов.


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