На Харківщині зафіксували африканську чуму свиней

У Валківській громаді зафіксували африканську чуму свиней. Біля лісосмуги садового товариства “Першотравневого” знайшли 47 трупів домашніх тварин 30 грудня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби.

“Згідно з результатами досліджень Регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини в Полтавській області в матеріалі від п’яти голів свиней віком 2-4 місяці виявили ДНК-вірус африканської чуми свиней”, — сказано в повідомленні Держпродспоживслужби.

За її даними, 2 січня карантин оголосили у селищах Травневому та Спартасах сусідньої Люботинської громади. Під спостереженням перебуватимуть Нестеренки, Манченки, Мищенки, Ударне та Санжари.

Це — єдиний випадок африканської чуми свиней на Харківщині протягом 2023 року, сказала Суспільне Харків речниця Держпродспоживслужби області Зоя Вакулюк. За її словами, на Валківщині також встановили обмеження.