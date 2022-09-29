Кримінал

На Харківщині, за наведенням прикордонників, знищено три танки та 60 окупантів

29 Вересня 2022 12:38
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дпсу

Днями на Харківщині аеророзвідка Держприкордонслужби виявила зосередження окупантів та їх техніки. Координати бійці передали побратимам з артилерії, й ті відкрили вогонь.

“Внаслідок злагодженої роботи знищено танк, броньований автомобіль «Тигр», дві вантажівки, а також близько 60 окупантів”, – повідомляє Держприкордон служба.

Ще один танк за наведенням прикордонників ліквідував протитанковий розрахунок ЗСУ.

Третій ворожий танк прикордонники знищили самостійно. Вони скинули на нього кумулятивний боєприпас з дрона.


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