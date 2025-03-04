На Харківщині вилучили тонни контрафактного алкоголю (відео)

Прикордонники викрили підпільний цех на Харківщині, де виготовляли фальсифікований алкоголь. Під час обшуків вилучили понад 120 тисяч літрів спирту та контрафактної продукції загальною вартістю 25 мільйонів гривень.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

За даними слідства, нелегальне виробництво організували місцеві жителі. Вони закуповували сировину, виготовляли алкогольну продукцію та збували її у власних торгових точках на території Харківської та Дніпропетровської областей.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування підакцизних товарів.