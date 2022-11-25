На Харківщині викрито діяльність злочинного угруповання “Чижи”

Більше 40 злочинів під час окупації Вовчанська – поліція Харківщини документує кримінальну діяльність ОЗУ «Чижи».

За інформацією правоохоронців, раніше засуджений громадянин з початку вторгнення російських загарбників відразу перейшов на бік ворога та разом зі своїми поплічниками допомагав окупантам здійснювати підривну діяльність проти України. Зловмисники під керівництвом ватажка разом з військовими рф займалися крадіжками, рейдерством із застосуванням насильства щодо місцевих підприємців, незаконно позбавляли їх волі та вимагали кошти.

Поліцейські встановили, що з першого дня окупації російською армією Вовчанська 45-річний правопорушник налагодив співпрацю з представниками країни-агресора у здійсненні підривної діяльності на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості України в умовах воєнного стану. Чоловік добровільно став так званим «головою тимчасової громадської адміністрації рф у місті Вовчанську».

За словами старшого уповноваженого Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області Максима Галковського, під час окупації зловмисник створив та очолив організовану злочинну групу, в яку входило 8 осіб. Учасники ОЗУ займалися крадіжками сільськогосподарської техніки, продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів і матеріальних цінностей з місцевих фермерських господарств, АЗС та інших об’єктів. Угруповання скоїло більше 40 таких злочинів.

За даними слідства, організована злочинна група скоїла крадіжку техніки сільськогосподарського значення, транспортних засобів з сільгосппідприємства; крадіжку продуктів харчування та інших матеріальних цінностей; техніки, грошових коштів з учбового закладу; вивіз в рф лісової продукції, яка належала місцевому підприємству; крадіжку паливно-мастильних продуктів з АЗС. На рахунку ОЗУ також крадіжка м’ясної продукції з подальшою реалізацією; крадіжка кількох тон цукру. Мешканці житлового комплексу через злочинні дії угруповання залишилися без автотранспорту, водного транспорту та інших матеріальних цінностей.

Начальник кримінальної поліції відділу поліції №1 Чугуївського РУП Денис Солоха розповів, що на території одного з вовчанських підприємств знаходилася катівня. Кілька людей могли потрапити до катівні через дії членів злочинного угруповання.

– Безпосередньо проводилося катування струмом, катування водою, – розповів Денис Солоха. – Велика кількість громадян звернулася до поліції після деокупації населеного пункту, звернулися з заявами щодо вчинення проти них кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним утриманням їх тут проти волі.

Після деокупації Харківської області працівники Управління карного розшуку обласного ГУНП встановили місцезнаходження організатора і затримали його. Для проведення слідчих дій зловмисник переданий працівникам Управління СБУ в Харківській області.

Слідчими відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 189 (вимагання), ч 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України