На Харківщині викрили схему виїзду військовозобов’язаних за кордон за 25 тисяч доларів

Поліцейські Харківської області спільно зі співробітниками Служби безпеки України викрили 21-річну мешканку Харкова, яка організувала незаконний канал виїзду чоловіків призовного віку за кордон. За даними слідства, за 25 000 доларів вона обіцяла переправити чоловіка до Румунії в обхід офіційних пунктів пропуску.

Поліція Харківщини зупинила спробу незаконного виїзду чоловіка за кордон / Фото: Нацполіція

Як встановили правоохоронці, спочатку чоловіка мали перевезти з Харкова до Ужгорода, а потім нелегально переправити через кордон. Після того, як вони проїхали тимчасовий контрольно-пропускний пункт на виїзді з Харківської області, військовозобов’язаний передав жінці гроші. Одразу після отримання коштів організаторку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає покарання до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Реклама