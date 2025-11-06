Вибух в ТРЦ Києва: поліція повідомила подробиці

Увечері 5 листопада у Києві чоловік підірвав гранату в ТРЦ Dream Yellow в Оболонському районі. На місці працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Як повідомили в поліції Києва, постраждалих немає.

Попередньо встановлено, що до приміщення магазину в ТРЦ зайшов 39-річний місцевий житель, який перебував у стані алкогольного спʼяніння та почав конфліктувати із персоналом закладу.

Після цього чоловік дістав та жбурнув страйкбольну гранату, яка здетонувала.

Чоловік затриманий, наразі із ним спілкуються поліцейські. Вирішується питання правової кваліфікації події.