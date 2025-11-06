Дитина та вагітна жінка постраждали внаслідок атаки російських БпЛА на Харківщину

У середу, 5 листопада, близько 20:00, два російські безпілотники вдарили по місту Богодухів Харківської області. Постраждали шестеро людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено складські приміщення сільськогосподарського підприємства, де зберігалися зернові культури. Там спалахнула пожежа, яку загасали рятувальники. Також пошкоджено двоповерховий житловий будинок та будівлю гаража.

У результаті атаки постраждали шестеро людей. Один чоловік зазнав вибухового поранення. Ще п’ятеро людей, серед яких чоловік, вагітна жінка, 18-річний юнак та 10-річна дівчинка, отримали гостру реакцію на стрес.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).