        На Харківщині викрили посередника у схемі з фіктивною інвалідністю

        Віктор Алєксєєв
        13 Вересня 2025 15:45
        На Харківщині поліцейські продовжують викривати учасників корупційної схеми з оформлення фіктивної інвалідності / Фото Нацполіція
        Поліція Лозівського району спільно зі співробітниками СБУ виявила 54-річного чоловіка, який допомагав оформлювати фіктивну інвалідність.

        Як повідомили правоохоронці, чоловік діяв за попередньою змовою з лікаркою Близнюківської медичної установи. Він знайшов «клієнтку» та за свої послуги отримав 3500 доларів США.

        Раніше було задокументовано злочинну діяльність цієї лікарки, яка з червня 2022 року по квітень 2024 року підробляла медичні документи та направляла їх на розгляд експертної комісії для визначення групи інвалідності. За це вона отримувала від 3 до 10 тисяч гривень. У квітні 2025 року матеріали кримінального провадження щодо неї з обвинувальним актом направили до Лозівського міськрайонного суду.

        За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури посереднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 354 та ч. 3 ст. 358 КК України. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.


