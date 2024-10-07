На Харківщині воїни Третьої штурмової врятували з полону чотирьох українських військових

На Лиманському напрямку Харківської області бійці 3-ї окремої штурмової бригади врятували з полону чотирьох військових суміжної тактичної групи “Кремінна”.

Четверо українських військових потрапили в засідку до росіян, пересуваючись між позиціями на лінії бойового зіткнення. Диверсійна група ворога налічувала 10 людей, тим часом серед українців були кадровий офіцер у званні капітана, сержант і солдати.

“Полонені нам доповіли, що командування противника давало їм завдання в рацію “обнулити“ наших суміжників, але ті, хто взяв їх у полон, чомусь відмовилися від цього завдання”, – розповідає командир 1 роти 2 штурмового батальйону 3 ОШБр з позивним Мося.

Після захоплення в полон українців вели до російських позицій — це помітив черговий 3 ОШБр через камеру дрона. Він з’ясував, що в полон потрапили придані бригаді військові.

Командир одного з батальйонів бригади наказав групі швидкого реагування знищити ДРГ росіян і врятувати полонених. Штурмовики на броньованій техніці наздогнали росіян з українськими полоненими, коли ті наближалися до своїх позицій.

Вони почали з ними бій, тому росіяни полишили захоплених у полон українців. Ворожу ДРГ знищили, а також повернули позиції, які зайняли росіяни.