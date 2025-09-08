На Харківщині внаслідок вибуху постраждали двоє дітей

“У жодному разі не торкайтеся підозрілих предметів, не піднімайте їх і не намагайтеся самостійно перемістити. Негайно повідомляйте про небезпечні знахідки за номером 101 або 102”, – зазначили у ДСНС.

“У результаті події постраждали двоє хлопчиків 2013 р.н. Діти отримали травми рук та голови. Стан постраждалих медики оцінюють як тяжкий”, – йдеться у повідомленні.