На Харківщині внаслідок вибуху постраждали двоє дітей

У Куп’янському районі, на території Великобурлуцької громади, неподалік села Зелений Гай стався вибух вибухонебезпечного предмета, попередньо гранати.
Про це повідомляє ДСНС.
“У результаті події постраждали двоє хлопчиків 2013 р.н. Діти отримали травми рук та голови. Стан постраждалих медики оцінюють як тяжкий”, – йдеться у повідомленні.
Рятувальники вчергове закликають, що вибухонебезпечні предмети можуть становити смертельну загрозу.
“У жодному разі не торкайтеся підозрілих предметів, не піднімайте їх і не намагайтеся самостійно перемістити. Негайно повідомляйте про небезпечні знахідки за номером 101 або 102”, – зазначили у ДСНС.