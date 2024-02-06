Кримінал

На Харківщині внаслідок ракетного удару по готелю загинуло немовля

6 Лютого 2024 08:13
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ракетний удар
Ілюстративне фото новонародженого / pixabay

Росіяни вночі завдали двох ракетних ударів по Золочеву — зруйнований триповерховий готель.

Як повідомив начальник ГУНП України в Харківській області Володимир Тимошко, внаслідок російського ракетного удару по Золочеву загинуло немовля, поранення дістали три жінки.

“Москолота сьогодні вночі вбила немовля. Російська гидота вдарила ракетами з С-300 по Золочеву. З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло 2-місячного хлопчика, 4.12.2023 року народження. Три жінки 21, 28 та 39 років з пораненнями різного ступеню тяжкості доставлені в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини”, – написав Тимошко.

Мати загиблого немовля у тяжкому стані в лікарні — вона отримала вибухову травму, уламкове поранення, поранення голови та стегна, сказала речниця Харківської ОВА Шаповал.

За даними ДСНС, внаслідок ракетних ударів зайнялася пожежа, яку загасили о 06:30, площа склала 230 кв. м.

Наслідки російського удару / Фото ХОВА

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