        На Харківщині внаслідок атаки дронів згоріло 13 тисяч свиней

        Сергій Бордовський
        3 Жовтня 2025 10:07
        У Нововодолазькій громаді Харківської області російські війська атакували сільськогосподарське підприємство безпілотниками. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

        Наслідки атаки на сільськогосподарське підприємство безпілотниками на Харківщині / Фото: ДСНС

        Внаслідок удару виникла масштабна пожежа — загорілися вісім будівель для утримання свиней на загальній площі 13,6 тисяч квадратних метрів. У полум’ї загинуло близько 13 тисяч тварин.

        Постраждав один зі співробітників підприємства.

        До ліквідації наслідків атаки залучалися 32 рятувальники та дев’ять одиниць техніки ДСНС, у тому числі піротехнічний підрозділ та офіцер-рятувальник громади.


