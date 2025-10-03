На Харківщині внаслідок атаки дронів згоріло 13 тисяч свиней

У Нововодолазькій громаді Харківської області російські війська атакували сільськогосподарське підприємство безпілотниками. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Наслідки атаки на сільськогосподарське підприємство безпілотниками на Харківщині / Фото: ДСНС

Внаслідок удару виникла масштабна пожежа — загорілися вісім будівель для утримання свиней на загальній площі 13,6 тисяч квадратних метрів. У полум’ї загинуло близько 13 тисяч тварин.

Постраждав один зі співробітників підприємства.

Реклама

Реклама

До ліквідації наслідків атаки залучалися 32 рятувальники та дев’ять одиниць техніки ДСНС, у тому числі піротехнічний підрозділ та офіцер-рятувальник громади.