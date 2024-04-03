Суспільство

У родини з Харківщини планують вилучити дітей через відмову евакуюватися

3 Квітня 2024 17:41
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евакуація
Наслідки удару по Малому Бурлуку, Харківська область / фото: Нацполіція

У Харківській області з Великобурлуцької громади лишилося вивезти двох дітей — 6-річного хлопця та 15-річну дівчину. Родина відмовляється їхати, на батьків склали адмінпротокол за невиконання батьківських обов’язків.

У родини планують вилучити дітей, розказав “Суспільне Харків” начальник Великобурлуцької селищної військової адміністрації Віктор Терещенко.

“Вони з обома батьками проживають у Малому Бурлуці. Ми намагалися евакуювати їх різними способами. Запропонували їм поїхати в Закарпатську область — ось зараз сформували групу із 44 дітей, які виїхали на місяць із харчуванням, медиками, педагогами. Запропонували їм у Покотилівку, там можна пожити три місяці. Волонтери надають місце проживання, благодійники надають певні кошти. Ні, не хочуть. Там працює й наша служба у справах дітей, і ювенальна поліція”, — говорить Терещенко.

За словами Терещенка, мати відмовляється їхати через господарство, мовляв, у неї п’ятеро курей, а примусова евакуація порушує її права.

“Дівчинці вже 15 років. У 14 років вона мала отримати паспорт. Мати нічого не робить для цього, і на питання, чому не отримали паспорт, каже: “А для чого він їй потрібен? У мене в самої фотографія не вклеєна вже два рази”. Отака родина, на жаль. Вони наражають на небезпеку своїх дітей у першу чергу. А прилетіти може в будь-який момент”, — говорить Терещенко.


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