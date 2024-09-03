На Харківщині триває масштабна лісова пожежа

Масштабна лісова пожежа на Харківщині триває, проте загоряння на території Оскільскої громади локалізовано.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Вогнем пошкоджено та знищено близько 250 житлових будинків, розташованих у населеному пункті Студенок. Із села евакуювали більше 600 людей”, – повідомив Синєгубов.
За його словами пожежа розповсюдилася на територію Харківщини з Донецької області.
“Ця надзвичайна подія – наслідок ворожих військових дій, тож всі постраждалі громадяни зможуть отримати компенсацію за знищене майно за програмою єВідновлення”, – додав очільник ОВА.