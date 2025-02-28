На Харківщині троє підлітків врятували чоловіка, який провалився під лід

У селі Вирішальне Зміївської громади троє друзів-підлітків врятували 63-річного чоловіка, який провалився під лід під час катання на ковзанах.

Як повідомили у ДСНС, інцидент стався 10 лютого. Чоловік провалився під лід неподалік берега, його крики про допомогу почули троє хлопців — 11-річний Назар Донець, 14-річні Андрій Балабанов та Артем Шемигон.

Підлітки зупинили машину, яка проїжджала повз, щоб повідомити про чоловіка на озері. Після того як чоловіка витягли, на місце прибули рятувальники й машина швидкої допомоги.

“Троє друзів діяли злагоджено та оперативно! До юних героїв із подарунками завітали надзвичайники з Чугуївського районного управління ДСНС Харківщини. Рятувальники подякували дітям за мужні та рішучі дії при виникненні надзвичайної події”, – повідомили у ДСНС.