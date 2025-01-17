Кримінал

На Харківщині судитимуть чоловіка, який упродовж 8 років ґвалтував свою неповнолітню прийомну доньку
17 Січня 2025 18:51
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Лозівська прокуратура Харківської області направило до суду справу щодо чоловіка, якого підозрюють у сексуальному насильстві над дитиною.

Як повідомили у прокуратурі, мешканець одного із сіл Лозівського району з 2016 року ґвалтував свою прийомну доньку.

“На момент початку вчинення злочину дівчинці було сім років. Дії сексуального характеру чоловік вчиняв, коли залишався з донькою наодинці та в подальшому наказував нікому не розповідати про це”, – йдеться у повідомленні.

Наразі чоловік перебуває під вартою та очікує на судовий розгляд. Справу розглядатиме Лозівський міськрайонний суд Харківської області.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.


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