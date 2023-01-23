На Харківщині суд взяв під варту голову сільради, яка передавала РФ інформацію про українських військових

Служба безпеки України затримала сільську голову однієї з територіальних громад Красноградського району. За інформацією силовиків, посадовиця добровільно співпрацювала з окупантами та надавала їм інформацію про ЗСУ. Суд взяв її під варту.

Про це повідомив речник обласного управління СБУ у Харківській області Владислав Абдула.

За його словами, громада, якою керувала підозрювана, не перебувала під окупацією російських військ.

“49-річна посадовиця добровільно налагодила контакт з представниками спецслужб країни-агресора. Вона придбала мобільний термінал, встановила туди популярні месенджери, за допомогою яких обговорювала механізми збору та передачі інформації, а також отримувала нові завдання”, — повідомив Абдула.

СБУ встановила, що посадовиця виходила на зв’язок з представниками РФ у відповідний узгоджений час. Тепер її підозрюють у державній зраді.

Зазначається, що посадовиця передавала росіянам наступну інформацію:

про розміщення військової техніки, озброєння, особового складу ЗСУ на території району;

списки мобілізованих та військовослужбовців ЗСУ, учасників антитерористичної операції і операції Об’єднаних сил;

дані про місця розташування бомбосховищ, об’єктів укриття, територіальних центрів комплектування ЗСУ, відділів поліції, будівель, де відбуваються наради представників органів влади Харківської області;

інформацію про мінування та охорону об’єктів шляхової інфраструктури (мостів та шляхопроводів).

В СБУ кажуть, що підозрювана склала для росіян список, до якого внесла “відомих їй українських патріотів на території району та осіб з активною проукраїнською позицією”.

Силовики провели обшуки вдома та на роботі жінки. В неї вилучили телефони, списки мобілізованих та інші речі.

Посадовиці оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Нині їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Сільській голові загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі.