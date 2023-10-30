На Харківщині суд санкціонував розслідування щодо державної зрадниці

Харківський суд виніс ухвалу у справі за обвинуваченням колишньої працівниці патрульної поліції, що добровільно з весни 2022 року працевлаштувалася в окупаційний орган влади.

Як передає “Думка“, Ленінський районний суд Харкова розглянув клопотання старшого слідчого Територіального управління ДБР, розташованого в місті Полтава, про продовження ще на півроку строку досудового розслідування за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, скоєна в умовах воєнного стану).

У клопотанні слідчий зазначив, що розслідування триває з 21 березня 2023 року, строк завершується 26 жовтня 2023 року. Згідно з матеріалами справи, підозрювана у кримінальному провадженні – громадянка України, уродженка міста Вовчанськ Харківської області, яка до вторгнення росіян працювала поліцейським сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Слідчий вказав, що з 9 квітня 2022 року жінка вирішила перейти на бік ворога та всіляко надавати йому допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Діючи умисно та добровільно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, колишня патрульна пішла на співпрацю з окупаційним контингентом росії, що в той момент перебував у Вовчанську – працевлаштувалася на посаду “начальника отдела кадрового обеспечения” в незаконному правоохоронному органі “відділ поліції у місті Вовчанськ, Харківської області”.

Після цього вона для начальства збирала новини Харкова, новини Харківської області, набирала людей на роботу в окупаційній поліції, проводила співбесіди, виконувала вказівки окупаційної адміністрації Вовчанська, формувала та підписувала особові справи та трудові угоди, збирала особисті данні працівників псевдоправоохоронного органу, вела електронну базу даних співробітників та членів їхніх родин, бралася за службові розслідування тощо.

Із 5 липня 2022 року жінка почала працювати за сумісництвом – очолювала кадрову служба, а також стала в.о. “інспектора ДПС”.

Підозра жінці підкріплюється свідченням начальника ІТТ Вовчанська, показами працівника Чугуївського райвідділу поліції, свідків, вилученою документацією, іншими поясненнями свідків.

Підозрюваній тричі виписувалися повістки, однак жодного разу вона до слідчого не прибула. За даними СБУ, 10 вересня 2022 року вона разом із своїми начальниками втекла з території України в Росію. Оскільки слідчий не встиг завершити всі процесуальні дії він звернувся із клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Суд, вивчивши матеріали справи, клопотання задовольнив і продовжив строк розслідування до 26 січня 2024 року включно.