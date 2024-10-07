Суспільство

На Харківщині розширили зону евакуації
7 Жовтня 2024 19:55
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евакуація
Ілюстративне фото / Харківська ОВА

На Харківщині розширили зону евакуації, вивозитимуть жителів із сел Ізюмське та Богуславка на Ізюмщині.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

“Зважаючи на постійні обстріли та безпекову ситуацію на території Борівської селищної громади, ми повинні евакуювати мешканців цих населених пунктів в найкоротші терміни. Старости округів, на території яких знаходяться вказані населені пункти, зобов’язані провести роз’яснювальну роботу щодо загрози життю місцевих мешканців. В той же час служба у справах дітей Борівщини проводить постійний моніторинг ситуації з сім’ями з дітьми на території громади”, – зазначає начальник Борівської селищної військової адміністрації  Ізюмського району Харківської області Олександр Тертишний.

Усіх евакуйованих обіцяють забезпечать тимчасовим житлом, гуманітарною, фінансовою, а також первинною медичною та психологічною допомогою.


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