На Харківщині розширили зону евакуації

З окремих населених пунктів Борівської громади Харківської області оголошена обовʼязкова евакуація.
Про це повідомляє Борівська селищна рада.
“Враховуючи постійні обстріли та зважаючи на безпекову ситуацію на території громади, з метою збереження життя та здоров’я громадян, Борівська селищна військова адміністрація наголошує на необхідності евакуації цивільного населення із вказаних населених пунктів у найкоротші терміни”, – йдеться у повідомленні.
- Евакуація стосується жителів таких населених пунктів:
- Ізюмський старостинський округ: Дружелюбівка, Ольгівка, Андріївка, Новий Мир, Глущенкове, Червоний Став;
- Першотравневий старостинський округ: Першотравневе, Копанки, Зелений Гай, Вишневе;
- Богуславський старостинський округ: Загризове, Лозова;
- Чернещинський старостинський округ: Чернещина, Степове,Новосергіївка.