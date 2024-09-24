На Харківщині розширили зону евакуації

З окремих населених пунктів Борівської громади Харківської області оголошена обовʼязкова евакуація.

Про це повідомляє Борівська селищна рада.

“Враховуючи постійні обстріли та зважаючи на безпекову ситуацію на території громади, з метою збереження життя та здоров’я громадян, Борівська селищна військова адміністрація наголошує на необхідності евакуації цивільного населення із вказаних населених пунктів у найкоротші терміни”, – йдеться у повідомленні.