Суспільство

На Харківщині розширили зону евакуації
24 Вересня 2024 14:54
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евакуація
Ілюстративне фото / ДСНС

З окремих населених пунктів Борівської громади Харківської області оголошена обовʼязкова евакуація.

Про це повідомляє Борівська селищна рада.

“Враховуючи постійні обстріли та зважаючи на безпекову ситуацію на території громади, з метою збереження життя та здоров’я громадян, Борівська селищна військова адміністрація наголошує на необхідності евакуації цивільного населення із вказаних населених пунктів у найкоротші терміни”, – йдеться у повідомленні.

  • Евакуація стосується жителів таких населених пунктів:
  • Ізюмський старостинський округ: Дружелюбівка, Ольгівка, Андріївка, Новий Мир, Глущенкове, Червоний Став;
  • Першотравневий старостинський округ: Першотравневе, Копанки, Зелений Гай, Вишневе;
  • Богуславський старостинський округ: Загризове, Лозова;
  • Чернещинський старостинський округ: Чернещина, Степове,Новосергіївка.

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