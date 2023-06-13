Кримінал

На Харківщині розміновано майже 5 тисяч гектарів територій

13 Червня 2023 17:44
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розмінування

Роботи з розмінування Харківщини тривають в посиленому режимі, зазначив на апаратній нараді начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Силами піротехнічних підрозділів усіх профільних служб вдалося розмінувати майже 5 тис. га територій. Першочергово роботи проводяться на об’єктах критичної інфраструктури. Сапери розмінували маже 2250 км ліній електропередач, понад 260 км газопроводу та більш як 18 км водогонів.

«На жаль, Харківщина залишається найбільш засміченим вибухонебезпечними предметами регіоном країни. Спільними зусиллями маємо убезпечити місцеве населення від травмувань через ці небезпечні знахідки. Темпи необхідно тільки нарощувати», – наголосив Олег Синєгубов.

Зокрема, село Циркуни, що потрапило до переліку населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії російських окупантів, розміновано на 74%, а саме 428 із 581 га. Такі дані надав директор Департаменту цивільного захисту Іван Сокол.

Задля убезпечення пересування регіоном піротехніки обстежили та розмінували майже 870 кілометрів доріг та понад 178 км залізничних колій.

За увесь час проведення робіт з розмінування Харківщини, піротехнічні підрозділи виявили та знешкодили 95 тисяч вибухонебезпечних предметів.


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