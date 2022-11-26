На Харківщині розгорнуто майже 300 Пунктів Незламності

У Харкові та області, в містечках та селах Пункти Незламності відкрито в освітніх, адміністративних, медичних закладах та пожежних частинах чи наметах ДСНС, повідомляє прес-служба ХОВА.

Саме в цих спеціально обладнаних приміщеннях під час блекауту місцеві мешканці можуть обігрітися, зарядити гаджети і навіть отримати їжу та першу медичну допомогу.

Як повідомив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов, загалом по Харківській області розгорнуто майже 300 таких пунктів. Наразі проводиться робота щодо створення нових Пунктів Незламності.

«Ці пункти працюють цілодобово і будь-яка людина у будь-яку годину доби може зайти та забезпечити всі необхідні базові потреби: випити чашку чаю, зарядити свій телефон, отримати доступ до зв’язку», – розповів Євген Іванов.

У найбільш постраждалому від ворожих обстрілів районі – на Північній Салтівці, за адресою: вул. Наталії Ужвій, 70, харківські рятувальники розгорнули намет, в якому й облаштували Пункт Незламності. Тут є пічки-буржуйки, місця для відпочинку, ліжка, медичний куточок, доступ до «Старлінку», генератор та точки підзарядки для гаджетів.

Як зазначив заступник начальника ГУ ДСНС у Харківській області Анатолій Торяник, на Харківщині розгорнуто 13 таких наметів. Також Пункти Незламності працюють на базі 59 пожежних частин міста та області.

Стаціонарні Пункти Незламності в Харкові також відкрито в деяких школах. Зокрема, у Салтівському районі в закладах освіти розміщено 10 таких пунктів, у 5 з яких будуть готувати гарячі обіди. Наприклад, повністю обладнаний всім необхідним пункт, якій знаходиться в Харківській ЗОШ №98. Тут облаштовано зони для прийому їжі, є дитяча зона, кімната, де знаходяться ліжка. Також в школі є укриття і в разі небезпеки люди можуть спуститися в обладнане усім необхідним підвальне приміщення.

«Приміщення розраховане на 50-60 осіб, але ми будемо приймати всіх, кому необхідна допомога. Також на базі школі буде працювати пункт видачі гарячого харчування», – говорить директор освітнього закладу Андрій Меньшиков.

За даними першого заступника начальника Харківської районної військової адміністрації Володимира Усова, в районі вже працює 64 Пункти Незламності. Більше ніж 500 людей під час блекауту може прийняти пункт, який розміщений у Пісочинському закладі дошкільної освіти «Теремок».

Як поділилася начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Пісочинської селищної ради Юлія Бєлова, «Теремок» вже відвідали кілька десятків місцевих жителів, які змогли там отримати гаряче харчування та зарядити телефони.

«У нас вчора більше 8 годин не було світла, і цей пункт був чи не єдиним місцем, де батьки, які проживають в нашій 16-поверхівці, в якій є тільки електроплити, могли погодувати гарячим своїх дітей. Для дітей є окремий майданчик, де вони можуть дивитися мультики чи малювати. Також в пункт приходили грітися літні люди», – розповіла Юлія Бєлова.

Сьогодні в цьому Пункті Незламності також є місцеві, вони отримали гарячий обід.

За словами директора Департаменту цивільного захисту населення ХОВА Івана Сокола, важливо проводити й інформаційну роботу, щоб громадяни знали, куди йти при відключеннях електроенергії.

«Ті пункти, які зараз працюють, – обладнані всім необхідним і будемо тільки покращувати роботу в цьому напрямку. Спільно із Департаментом масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації також проводимо інформаційну роботу по кожній громаді, щоб люди знали, де знаходиться потрібний їм Пункт Незламності», – говорить Іван Сокол.

Дізнатися, де розташований найближчий Пункт незламності можна по інтерактивній карті на сайті: nezlamnist.gov.ua.