Кримінал

На Харківщині росіяни вдарили по православному храму

18 Березня 2024 12:25
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дснс, обстріл
Харківщина. Пошкоджений в результаті обстрілу храм / Фото: ДСНС

Вранці 18 березня російські окупанти обстріляли селищі Новоосинове Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“Снаряд потрапив у котельню, яка знаходилась поруч з будівлею культової споруди. Внаслідок вибуху котельня загорілась. Також зайнявся і дровник. Загальна площа пожежі становила 60 кв.м”, – йдеться у повідомленні.

Пожежа на території православного храму після російського обстрілу / Фото: ДСНС

Рятувальники ДСНС зробили все можливе, щоб вогонь не перекинувся на церкву.

Вибухами також пошкоджено будівлю сільської ради та 2 приватні оселі, 1 особа отримала поранення.


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