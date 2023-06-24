Суспільство

На Харківщині росіяни вдарили по газогону, виникла пожежа

24 Червня 2023 09:37
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обстріли, харківська область

Минулої ночі ворог завдав удари ракетами С-300 по Харкову. Одна ракета влучила в землю в промисловій зоні Холодногірського району і пошкодила 10 легкових автомобілів. Друга – в землю в Слобідському районі.

Пошкоджена газова труба, вибиті вікна сусідньої будівлі, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих, повідомляє очільник області Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів області. У с. Вільхуватка Куп’янського району пошкоджено будівлю магазину. У Вовчанську пошкоджено будівлі м’ясокомбінату, сталася пожежа. Внаслідок мінометного обстрілу смт Вільча Чугуївського району, пошкоджено приватне домоволодіння. У с. Чернещина Ізюмського району в результаті артилерійського обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди.

В с. Артемівка Чугуївського району місцевий мешканець 73 років у лісі підняв із землі вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Госпіталізований з пораненнями в стані середньої тяжкості.

Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 70 вибухонебезпечних предметів.


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