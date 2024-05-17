Кримінал

На Харківщині росіяни вбили людину у інвалідному кріслі

17 Травня 2024 20:57

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розстрілу окупантами особи з інвалідністю у Вовчанську.

“Прокурори Харківської обласної прокуратури внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – йдеться у повідомленні прокуратури.

Аеророзвідники під час моніторингу повітряного простору над м. Вовчанськ Харківської області виявили тіло загиблої людини в інвалідному кріслі неподалік місцевої лікарні.

Правоохоронці розглядають версію, що потерпілий намагався відʼїхати подалі від медичного закладу, але військові ЗС РФ розстріляли його та кинули у колісному кріслі стояти посеред розбитої вулиці.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
17 Травня 2024 20:46

У Харкові зросла кількість загиблих і поранених
17 Травня 2024 20:37

Російський НПЗ у Туапсе зупинив роботу після атаки дронів, – Reuters
17 Травня 2024 18:39

МЗС відновлює консульські послуги для чоловіків, але є нюанс
17 Травня 2024 18:10

Термінали Starlink вийшли з ладу в день наступу Росії на Харківщину, – WP
17 Травня 2024 15:44

Зеленський підписав закон, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
усі думки