На Харківщині росіяни вбили людину у інвалідному кріслі

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розстрілу окупантами особи з інвалідністю у Вовчанську.

“Прокурори Харківської обласної прокуратури внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – йдеться у повідомленні прокуратури.

Аеророзвідники під час моніторингу повітряного простору над м. Вовчанськ Харківської області виявили тіло загиблої людини в інвалідному кріслі неподалік місцевої лікарні.

Правоохоронці розглядають версію, що потерпілий намагався відʼїхати подалі від медичного закладу, але військові ЗС РФ розстріляли його та кинули у колісному кріслі стояти посеред розбитої вулиці.