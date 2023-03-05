На Харківщині російський снаряд влучив у цивільне авто, загинуло подружжя

У неділю в селі Бударки на Харківщині внаслідок артилерійського обстрілу з боку росіян загинули чоловік і дружина, в автомобіль яких влучив снаряд.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 5 березня 2023 року російські військові здійснили артилерійський обстріл села Бударки Вовчанської громади Чугуївського району.

Окупанти влучили в автомобіль, в якому перебувало подружжя. Від отриманих травм чоловік та жінка загинули на місці.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).