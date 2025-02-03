На Харківщині російські безпілотники атакували медиків та поліцію

У понеділок, 3 лютого, окупанти вдарили з повітря по службових автомобілях медиків та поліції. Транспорт пошкоджено, інформація щодо постраждалих не надходила.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

У Куп’янську під час транспортування пацієнта бригада медиків потрапила під атаку ворожого БпЛА. Внаслідок удару пошкоджено машину екстреної медичної допомоги. Без постраждалих.

Ще один російський дрон зафіксували за межами населеного пункту Канцедалівка. Близько 10:20 безпілотник влучив у службове авто поліції. Постраждалих немає.