Суспільство

На Харківщині представили нового керівника обласної поліції
11 Листопада 2024 14:01
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кадри, поліція
Очільник поліції Харківської області Петро Токар / Фото: Нацполіція

Новим очільником поліції Харківської області став Петро Токар. До цього він працював начальником Нацполіції у Сумській області.

Про це повідомляє Національна поліція України.

“Петро Танасійович має багаторічний стаж роботи в органах внутрішніх справ. Був керівником різних територіальних підрозділів та готовий до викликів, які перед нами ставить сьогодення в умовах війни. Харків – українське місто, хоча ворог розраховував на інше. Поліція регіону працює на один результат. Я дякую кожному та кожній, хто працює на нашу спільну Перемогу”, – зазначив голова Нацполіції Іван Вигівський.

Також стала відома доля колишнього очільника обласної поліції Володимира Тимошко. Він працюватиме у центральному апараті Нацполіції.


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