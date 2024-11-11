На Харківщині представили нового керівника обласної поліції

Новим очільником поліції Харківської області став Петро Токар. До цього він працював начальником Нацполіції у Сумській області.

Про це повідомляє Національна поліція України.

“Петро Танасійович має багаторічний стаж роботи в органах внутрішніх справ. Був керівником різних територіальних підрозділів та готовий до викликів, які перед нами ставить сьогодення в умовах війни. Харків – українське місто, хоча ворог розраховував на інше. Поліція регіону працює на один результат. Я дякую кожному та кожній, хто працює на нашу спільну Перемогу”, – зазначив голова Нацполіції Іван Вигівський.