Кримінал

На Харківщині працівників військкомату підозрюють у нарахуванні 700 тис. грн фіктивній працівниці

28 Серпня 2023 15:36
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армія, корупція

Начальнику районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харківської області та начальнику групи зв’язку цього терцентру повідомили про підозру у заволодінні 700 тисяч гривень “бойових” виплат.

Про це 28 серпня повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані розробили план заволодіння грошовим забезпеченням військовослужбовців, у тому числі додатковими винагородами.

“Суть схеми полягала у включенні до особового складу особи, яка не проходила військову службу, з метою нарахування їй грошового забезпечення, премій та додаткових винагород нібито за безпосередню участь у бойових діях. На цю роль погодилась знайома начальника військкомату, яка фактично не виконувала функціональні обов’язки та не виходила на службу”, — йдеться у повідомленні.

З березня 2022 року по липень 2023 року підозрювані заволоділи понад 680 тис. гривень, встановили слідчі.

“На початку березня 2022 року начальник районного військкомату мобілізував жінку-підприємця, керуючись корисливою метою. За сприяння начальника відділу комплектування та кадрового забезпечення жінку оформили для проходження служби до районного військкомату. Керівництво РТЦК підписувало офіційні документи про нарахування заробітної плати своїй колезі”, — сказано у повідомленні поліції Харківщини.

Нині підозрюваних планують відсторонити від посад та обрати їм запобіжний захід. Чоловікам загрожує до восьми років ув’язнення.


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