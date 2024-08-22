На Харківщині посилять заходи безпеки до Дня міста і Дня Незалежності

У Харкові та області посилять заходи безпеки через можливі провокації РФ.

Про це “Суспільному” повідомив начальник Харківської військової обладміністрації Олег Синєгубов.

“Звичайно, що в ці для нас святкові дні не виключені додаткові провокації з боку країни агресора. Тому, звичайно, ми максимально радимо не перебувати в публічних місцях, не відвідувати якісь громадські заходи, уникати скупчення людей, особливо на вулицях. Тому ці свята, як завжди, ми рекомендуємо провести, так би мовити, у домашньому колі й, звичайно, адекватно реагувати на повітряні тривоги”, — сказав Синєгубов.

За його словами, у ці дні чергуватимуть поліцейські і військові патрулі, працівники Служби безпеки України проводитимуть контрдиверсійні заходи.

Комендантську годину на святкові дні змінювати не планують, каже очільник ОВА.