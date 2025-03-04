На Харківщині посадовець просив хабар за оформлення права на нерухомість

Посадовця Люботинської міськради викрили на отриманні хабаря за сприяння в оформленні нерухомості. За даними слідства, він вимагав 3,7 тисячі доларів за допомогу в узаконенні будинку та земельної ділянки.

“Спочатку чоловік передав посадовцю першу частину суми у розмірі 2700 доларів США. 28 лютого фігурант отримав другий транш у сумі 1000 доларів США та передав чоловіку документи, що підтверджують право власності на будинок. Правоохоронці затримали посадовця “на гарячому”, — кажуть у прокуратурі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб.

За інкримінованою статтею йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади чи займатися відповідною діяльністю протягом трьох років.