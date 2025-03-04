Кримінал

На Харківщині посадовець просив хабар за оформлення права на нерухомість
4 Березня 2025 12:52
читать на русском →
Слідчі викрили посадовця Люботинської міськради на одержанні хабаря / Фото: Нацполіція
Слідчі викрили посадовця Люботинської міськради на одержанні хабаря / Фото: Нацполіція

Посадовця Люботинської міськради викрили на отриманні хабаря за сприяння в оформленні нерухомості. За даними слідства, він вимагав 3,7 тисячі доларів за допомогу в узаконенні будинку та земельної ділянки.

“Спочатку чоловік передав посадовцю першу частину суми у розмірі 2700 доларів США. 28 лютого фігурант отримав другий транш у сумі 1000 доларів США та передав чоловіку документи, що підтверджують право власності на будинок. Правоохоронці затримали посадовця “на гарячому”, — кажуть у прокуратурі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб.

За інкримінованою статтею йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади чи займатися відповідною діяльністю протягом трьох років.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Березня 2025 11:49

Фон дер Ляєн представила план переозброєння ЄС і підтримки України
4 Березня 2025 14:17

У Генштабі підтвердили ураження об’єктів у Ростовській та Самарській областях РФ
4 Березня 2025 13:06

СБУ оголосила підозру російському пропагандисту Охлобистіну
4 Березня 2025 12:20

Окупанти обстріляли Херсонщину: загинув поліцейський, шестеро поранених
4 Березня 2025 11:09

Шахрайський кол-центр ошукав підприємців на 7,5 млн гривень
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
усі думки