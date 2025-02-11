Суспільство

На Харківщині після масованого бомбардування під завалами опинилися люди
11 Лютого 2025 13:39
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Рятувальники розбирають завали після авіаудару по Золочеву на Харківщині / Фото: ДСНС
Рятувальники розбирають завали після авіаудару по Золочеву на Харківщині / Фото: ДСНС

Вдень 11 лютого окупанти скинули на Золочівську громаду Харківської області близько семи керованих авіабомб. Два КАБи вдарили по селищу Золочів, ще п’ять влучили по селах громади.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

У Золочеві вщент зруйновано два приватні будинки, 11 частково пошкоджено. За попередніми даними, постраждали семеро людей, зокрема 12-річний хлопець.

Як розповіли в ДСНС, двох жінок і чоловіка врятували з-під завалів зруйнованого приватного будинку. Постраждалих передали медикам “швидкої”.

“Розбираючи завали, надзвичайники натрапили на домашнього котика, якого також врятували”, – розповіли рятувальники.

Ліквідація наслідків бомбардування триває.

Наслідки бомбардування селища Золочів, Харківщина / Фото: ДСНС

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