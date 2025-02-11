На Харківщині після масованого бомбардування під завалами опинилися люди

Вдень 11 лютого окупанти скинули на Золочівську громаду Харківської області близько семи керованих авіабомб. Два КАБи вдарили по селищу Золочів, ще п’ять влучили по селах громади.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

У Золочеві вщент зруйновано два приватні будинки, 11 частково пошкоджено. За попередніми даними, постраждали семеро людей, зокрема 12-річний хлопець.

Як розповіли в ДСНС, двох жінок і чоловіка врятували з-під завалів зруйнованого приватного будинку. Постраждалих передали медикам “швидкої”.

“Розбираючи завали, надзвичайники натрапили на домашнього котика, якого також врятували”, – розповіли рятувальники.

Ліквідація наслідків бомбардування триває.