        На Харківщині під обстріли потрапили медики та поліцейські: п’ятеро постраждалих

        Галина Шподарева
        11 Вересня 2025 13:05
        На Харківщині внаслідок обстрілу постраждали медики / Фото ілюстративне: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
        На Харківщині внаслідок обстрілу постраждали медики / Фото ілюстративне: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

        Сьогодні, 11 вересня, у Куп’янському районі Харківщини потрапили під обстріли поліцейські та медики. Росіяни атакували “швидку” та авто правоохоронців у селах Ківшарівка та Осинове. П’ятеро постраждалих.

        Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

        Вранці у селі Ківшарівка Куп’янського району під обстріл потрапили працівники швидкої медичної допомоги.

        Внаслідок удару було пошкоджено автомобіль швидкої, травм зазнали двоє членів бригади: парамедик дістала акубаротравму, медичний технік зазнав гострої реакції на стрес.

        Також сьогодні вдень під час патрулювання території Куп’янського району, службовий автомобіль правоохоронців потрапив під удар ворожого FPV-дрона. Атака сталася поблизу села Осинове.

        У транспортному засобі перебувало п’ятеро поліцейських. Внаслідок влучання поранення дістали троє правоохоронців. Усім постраждалим надається медична допомога.

        Пошкоджена внаслідок обстрілу “швидка” / Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

