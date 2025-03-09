На Харківщині під час випалювання сухостою загинула 87-річна бабуся

Протягом двох днів підрозділи ДСНС ліквідували 93 загоряння, внаслідок яких вогнем знищено 76 гектарів сухої рослинності. Такі пожежі можуть поширюватися на житлові будинки, лінії електропередач та інші об’єкти. У деяких випадках вони призводять до травмування та загибелі людей, попереджають рятувальники.

Так, у селі Новопокровка Чугуївського району Харківської області під час спалювання сухої трави загинула 87-річна жінка. Вона втратила контроль над вогнем, опинилася в осередку пожежі та отримала смертельні опіки.

ДСНС нагадує, що знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень, а також спалювання стерні та сухої рослинності є порушенням законодавства. За такі дії передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.