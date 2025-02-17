На Харківщині орендар під час конфлікту кинув гранату у власницю квартири

У Харківській області 41-річний чоловік кинув гранату в сторону власниці квартири, яку він винаймав.

Як повідомили у поліції, чоловік перебував у стані сп’яніння.

“Внаслідок вибуху жінка отримала множинні осколкові поранення та була госпіталізована до медичного закладу. Повідомлення про злочин надійшло до відділення поліції №2 Богодухівського районного відділу поліції 16 лютого близько опівночі. 41-річного зловмисника затримали та повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство”, — йдеться у повідомленні.

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.