Кримінал

На Харківщині орендар під час конфлікту кинув гранату у власницю квартири
17 Лютого 2025 12:42
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Уламки гранати / Фото: Нацполіція
Уламки гранати / Фото: Нацполіція

У Харківській області 41-річний чоловік кинув гранату в сторону власниці квартири, яку він винаймав.

Як повідомили у поліції, чоловік перебував у стані сп’яніння.

“Внаслідок вибуху жінка отримала множинні осколкові поранення та була госпіталізована до медичного закладу. Повідомлення про злочин надійшло до відділення поліції №2 Богодухівського районного відділу поліції 16 лютого близько опівночі. 41-річного зловмисника затримали та повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство”, — йдеться у повідомленні.

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.


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