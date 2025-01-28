На Харківщині окупанти застрелили жителя Дворічної, трьом людям вдалося втекти, – поліція

У Харківській області російські військові вбили цивільного: правоохоронці отримали свідчення очевидців злочину, які змогли вибратися з окупованого селища Дворічна.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

27 січня правоохоронці Харківщини отримали від СВА інформацію про те, що кілька днів тому у селищі Дворічна Куп’янського району російські військовослужбовці вбили цивільного. Очевидці злочину – 45-річний чоловік та дві жінки 60 та 58 років – змогли вийти з окупованої території Дворічанської громади та дістатися до села Кутьківка Куп’янського району.

Встановлено, що вранці 2 січня військовослужбовці російської федерації, перебуваючи на території Дворічанської територіальної громади, проникли до будинку, в якому проживали четверо цивільних громадян.

Жителі Дворічної, які вибралися з окупованого населеного пункта / Фото: Сергій Болвінов

Як розповіли в поліції, окупанти вистрілили в 59-річного чоловіка, він дістав поранення шиї та плеча. Через декілька днів постраждалий помер. Тіло загиблого залишилося на території домоволодіння.

“Посилилися обстріли, селище постійно атакували російські дрони, люди змушені були ховатися в підвалах. Але другого січня росіяни напали на цивільних буквально впритул. З підвалу до будинку місцеві виходили лише за крайньої потреби, чоловіки піднялися закип’ятити води”, – написав начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Люди згадують, що саме тоді російські солдати відкрили вогонь, розстрілювали будинок з автоматів та кидали гранати.

“45-річний Євген розповів, що його сусіда Володимира, який був поруч, поранили. Поранений Володимир не побоявся вийти до росіян та почав кричати, щоб не стріляли по цивільних, кажуть сусіди. Окупанти вогонь дійсно припинили та взяли людей в полон – загнали до погреба та заборонили виходити. Окрім вати й бинтів, жодних медикаментів там під землею не було. За десять днів Володимир помер”, – розповіли правоохоронці.

Тіло люди змогли підняти нагору, але поховати не встигли. Як зазначив Болвінов, жінки пам’ятають обличчя окупантів і зможуть впізнати, з ними працюють слідчі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.