На Харківщині на базі аптеки працює пункт телемедицини

В Липцях створили мобільний пункт із обладнанням для телемедицини. Тут місцеві жителі зможуть пройти первинний огляд, зв’язатися із сімейним лікарем чи спеціалізованим фахівцем обласної медустанови.

Як зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов, це тимчасове, але необхідне рішення, оскільки місцева лікарня зруйнована окупантами.

Аптека обладнана системою Starlink та генератором. Важливо, що тут можна безоплатно отримати ліки за програмою медичних гарантій «Доступні ліки». Найнеобхідніші медикаменти в наявності, зокрема й інсулін.

«Дякуємо мережі «Аптека 9-1-1» за партнерство, важливо, що в такий непростий для країни період бізнес залишається соціально відповідальним», — сказав очільник області.