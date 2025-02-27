Суспільство

На Харківщині можуть збільшити зону евакуації
27 Лютого 2025 17:52
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Ілюстративне фото / Національна поліція України
Ілюстративне фото / Національна поліція України

У Великобурлуцькій громаді Харківської області розглядають можливість розширення зони евакуації сімей із дітьми через посилення російських обстрілів.

Як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону “Єдині новини”, російські війська активізували атаки на цивільні об’єкти в регіоні.

“З Куп’янського напрямку протягом минулого року було евакуйовано 7500 людей, серед яких 487 дітей. З Борівського напрямку евакуювали 4500 осіб, у тому числі 560 дітей. За перші два місяці поточного року загалом евакуйовано 2300 людей, з яких майже 300 – діти”, — розповів Синєгубов.


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