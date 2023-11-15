Суспільство

На Харківщині готують мобільні групи для боротьби з “шахедами”

15 Листопада 2023 13:41
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ппо

На Харківщині  продовжують готувати та формувати нові вогневі групи протиповітряної оборони як альтернативу високоякісним зенітним ракетам.

Про підготовку таких груп розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Ми забезпечуємо спеціальний підрозділ протиповітряної оборони не лише автомобілями, а повним укомплектування мобільних груп.

Дякуємо всім, хто підтримує цей важливий напрямок: представникам бізнесу, підприємств, волонтерам. А в першу чергу – силам ППО”, – сказав Синєгубов.

Голова ОВА зазначив, що нас чекає складна зима, ворог намагається завдавати ударів по критичній інфраструктурі.

“Буквально кожного тижня ми нарощуємоо потужності для ще більш ефективної боротьби”, – додав він.


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