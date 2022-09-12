Кримінал

На Харківщині електро- та водопостачання відновлено на 80% – Синєгубов

12 Вересня 2022 09:09
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Російські окупанти, під тиском наших ЗСУ тікаючи з Харківщини, продовжують мститися мирному населенню. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, цієї ночі близько опівночі ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗРК С-300, по Новобаварському району Харкова. Частково зруйновано 5-поверховий житловий будинок. На жаль, 1 людина загинула, 2 поранених. Інформація уточнюється.

Близько 20:00 ворог завдав ракетного удару по Холодногірському району, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. 2 працівників загинули. Рятувальники майже всю ніч локалізовувли масштабну пожежу.

Також вчора від ракетних обстрілів росії постраждав об‘єкт критичної інфраструктури в Чугуївському районі. 2 людей отримали поранення.

“Внаслідок російських ракетних ударів в м. Харків та на великій частині Харківської області зникло електропостачання. Також без електрики не працювали насоси, що подають людям у будинки воду. Наразі по області електро- та водопостачання відновлено на 80%. Роботи тривають. Дякуємо нашим енергетикам та рятувальникам за оперативну та самовіддану роботу!”, – подякував Синєгубов.


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