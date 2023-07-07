На Харківщині дозволили офлайн-навчання – ОВА

Рада оборони на Харківщині ухвалила рішення відновити офлайн-навчання у навчальних закладах, де є облаштоване укриття.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Офлайн-навчання буде можливим лише за умови наявності в закладі освіти спеціалізованого укриття, що відповідає вимогам законодавства, готовність системи оповіщення та ін.”, – зазначив очільник ОВА.

Він додав, що засновники та керівники шкіл матимуть можливість самостійно визначити формат навчання у закладах.