На Харківщині чоловік збирав для росіян дані про передислокацію техніки ЗСУ: рішення суду

Ще один агент РФ із Харківської області отримав реальний термін покарання. Засуджений — 46-річний мешканець харківського передмістя, ідеологічний прихильник російської ідеології.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, чоловік стежив за передислокацією Сил оборони у напрямку передової. В зоні особливої уваги зловмисника були маршрути руху бойових танків українських військ та їхня орієнтовна кількість. Одночасно ворожий агент намагався виявити логістичні центри, які здійснюють техобслуговування та ремонт важкої бронетехніки.

Окупати планували використати зібрану інформацію для підготовки бойових операцій на східному фронті, у тому числі на Куп’янському напрямку.

У березні минулого року СБУ затримала російського інформатора на спробі передачі розвідданих.

“Харків’янин на початку повномасштабного вторгнення переїхав до Полтавщини, звідки ініціативно намагався вийти на спецслужби РФ. Для цього він публікував у прокремлівських Телеграм-каналах власні дописи, в яких вихваляв Путіна та героїзував російські війська. В одному з таких чатів йому запропонували негласну співпрацю та направили перелік розвідувальних завдань”, — розповіли в СБУ.

Для збору інформації агент використовував своїх знайомих на Харківщині, випитуючи потрібні факти під виглядом дружніх розмов. Також, зловмисник створював у популярних месенджерах дописи, де називав своє проживання у незалежній Україні “окупацією” і чекав на так зване “звільнення”.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-2 — несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння територію України;

ч. 2 та 3 ст. 436-2 — виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені повторно.

За сукупністю злочинів його засуджено до 7 позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває час на апеляційне оскарження обвинувального вироку.