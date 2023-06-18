На Харківщині чоловік наступив на “Пелюстку” у власному дворі

У Харківському районі 18 червня 52-річний чоловік отримав травму, наступивши на міну в траві.

Про це повідомляють у ДСНС.

Зазначається, що мешканець деокупованого села Токарівка Дергачівської громади наступив на протипіхотну міну ПФМ-1 “Пелюстка”, яка знаходилась у високій траві.

Внаслідок вибуху йому відірвало пальці правої ступні, він у лікарні.

Рятувальники просять людей не забувати про мінну небезпеку, особливо на деокупованих територіях.

Українців просять не відвідувати ліси, поля, водойми та інші відкриті простори.