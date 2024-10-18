Кримінал

На Харківщині затримали чергового агента воєнної розвідки РФ
18 Жовтня 2024 10:04
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сбу
Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента / Фото: СБУ

СБУ затримала агента російського ГРУ, який шпигував за оборонцями Харківщини. Він шпигував за локаціями українських військ, що тримають оборону на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє СБУ.

“Завдання окупантів виконував 23-річний безробітний з Чугуївського району. Він потрапив у поле зору російського гру через свої проросійські коментарі у Телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування агент почав об’їжджати місцевість поблизу передової на велосипеді. Він приховано фотографував і знімав на відео розташування та передислокацію Сил оборони”, – йдеться у повідомленні.

Також він розвідував напрямки руху залізничних ешелонів ЗСУ, які перевозили особовий склад, зброю та боєприпаси на фронт.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 3 ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.


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