Суспільство

Синєгубов: буде створено 8 нових бригад “Гвардії наступу”

3 Лютого 2023 13:15
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хова

В Харківській області оголосили про старт національної кампанії “Гвардії наступу”. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, буде створено 8 нових бригад на базі Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

“Бригади будуть формуватися виключно з добровольців, які пройдуть відповідний вишкіл та отримають сучасне озброєння. Добровольці вже зараз можуть записатися до нових бригад в 5 ЦНАПах Харківської області”, – сказав Синєгубов під час спільного брифінгу з очільником ГУ Нацполіції в Харківській області Володимиром Тимошком, заступником начальника Східного теруправління Нацгвардії Сергієм Ховайло та в.о. начальника 4-го прикордонного загону Олександром Михайлюком.

“29 населених пунктів Харківщини все ще перебувають під окупацією. Ворог майже щодня обстрілює наші міста та села. Потерпає передусім цивільне населення.

Тому ми постійно підвищуємо нашу обороноздатність, зміцнюємо оборонні споруди. Ми готові до будь-якого розвитку подій, але для відвоювання захоплених територій Силам оборони потрібне підсилення”, – написав Синєгубов у Telegram.


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