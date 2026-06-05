На Харківщині автобус з дітьми вилетів із траси: п’ятеро постраждалих

Вранці 5 червня у Харківській області на трасі Мерефа — Златопіль — Лозова сталася ДТП за участі мікроавтобуса Volkswagen LT. Постраждали троє школярів та двоє дорослих.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, водій автобуса не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, після чого транспортний засіб перекинувся у кювет.

Реклама

Реклама

У салоні перебували 14 дітей — учні 5 та 9 класів одного з ліцеїв, а також двоє вчителів, які супроводжували групу під час екскурсії.

Внаслідок ДТП зазнали травм троє дітей та двоє дорослих. Постраждалих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували.

Розпочато досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної події, в якій постраждали неповнолітні (ч. 1 ст. 286 КК України).