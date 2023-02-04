Кримінал

На Харківщині 16-річні підлітки вбили двох жінок

4 Лютого 2023 21:00
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харків, убивство

2 лютого близько 1:00 години ночі поліцейським повідомили, що на березі річки села П’ятницьке Печенізької ОТГ Чугуївського району виявлено тіла двох жінок з ознаками насильницької смерті.

Під час розслідування поліцейські встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетні два 16-річні мешканця села П’ятницьке.

Злочинців затримано, їх помістили під варту. В рамках слідства призначена низка експертиз. Наразі слідчі з’ясовують мотиви хлопців.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.


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