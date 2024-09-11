На фронті загинув син головного рабина України

На війні загинув син головного рабина України Моше Асмана – Матітьягу Самборський. Прощання відбудеться завтра, 12 вересня, в Центральній синагозі у Києві.

Про це повідомив Моше Асман.

Раніше, 29 серпня, рабин Асман повідомив про те, що 24 липня під час бою його син зник безвісти, а пізніше прийшов офіційний документ про його загибель.

Родина рабина всиновила Матітьягу у 2002-му, коли йому було 11 років. Хлопчика, який залишився сиротою, звали Антон Самборський. Сім’я Асман дала сину єврейське ім’я Матітьягу на честь героїчного лідера повстання Маккавеїв проти імперії загарбників понад 2200 років тому – події, які лягли в основу свята Хануки, пояснював Асман.